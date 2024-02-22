شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة معارض أهلا رمضان بالقاهرة.. وتخفيضات كبيرة على السلع تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل معارض أهلا رمضان مصدرا رئيسيا للسلع الغذائية والرمضانية لآلاف المواطنين قبل بداية الشهر الكريم، وذلك لوجود نسب تخفيضات كبيرة على السلع تصل لـ30%، ومحافظة القاهرة من المحافظات الكبيرة الكثيفة السكان، لذلك تعمل المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، على إنشاء معارض رئيسية بالمناطق الأكثر كثافة، بالإضافة إلى المعرض الرئيسى لوزارة التموين الذى يتم تنظيمه بشكل سنوى بأرض المعارض بمدينة نصر. وفى النقاط التالية نوضح أهم مناطق معارض أهلا رمضان بالقاهرة: يتم التجهيز للمعرض الرئيسى بأرض المعارض بمدينة نصر. يتم تجهيز معرض أهلا رمضان بميدان باب الشعرية. إنشاء معرض آخر بميدان الأميرية. إنشاء معرض بمدينة السلام معرض ميدان الباشا بمصر القديمة. معرض أمام محطة مترو المعصرة. معرض شارع الفيوم بدار السلام وغيرها. التخفيضات من 20 لـ30% إنشاء معارض صغيرة لكبار التجار خاصة بهم. إنشاء ركن معرض أهلا رمضان بكل المولات التجارية بالقاهرة. معارض شركات وزارة التموين بأسعار مخفضة ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة، ومجمعات النيل. الجمعيات التعاونية تشارك فى المعارض بسلع مختلفة.

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