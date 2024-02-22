شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: المساعدات توفر 3% من احتياجات سكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بان عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا قال : إن المساعدات التى تدخل قطاع غزة توفر ما لا يزيد عن 3% من احتياجات سكانه.
وأضاف المتحدث باسم الأونروا، أن الأوضاع الإنسانية والصحية فى قطاع غزة كارثية وأمراض فتاكة تصيب سكانه، ومعظم موظفى الوكالة غادروا القطاع والقليل منهم بالمناطق الجنوبية.
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