شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: المساعدات توفر 3% من احتياجات سكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، بان عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا قال : إن المساعدات التى تدخل قطاع غزة توفر ما لا يزيد عن 3% من احتياجات سكانه.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا، أن الأوضاع الإنسانية والصحية فى قطاع غزة كارثية وأمراض فتاكة تصيب سكانه، ومعظم موظفى الوكالة غادروا القطاع والقليل منهم بالمناطق الجنوبية.