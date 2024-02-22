شكرا لقرائتكم خبر عن الزهرة والمريخ يقترنان فجر اليوم فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل فجر اليوم الخميس 22 فبراير 2024 حدث سماوى رائع، حيث سيقترن الزهرة بالمريخ في حدث يمكن رؤيته بالعين المجردة، حيث سيفصل بينهما ما يزيد قليلا عن نصف درجة (0.6 درجة قوسية).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن كوكب الزهرة سيبدو كجوهرة بيضاء للعين المجردة وسيكون المريخ أكثر خفوتا فهو بعيد جداً عن الأرض الآن وصغير جداً في السماء وسيظهر ضارب إلى الحمرة وثابت (غير متلألئ)، وهذا سيصنع تبايناً واضحاً بينهما وسيكون أفضل وقت لرصد هذا المشهد السماوى قبل حوالي ساعة من شروق الشمس في إتجاه الأفق الشرقي الجنوبي الشرقي.

وعلى الرغم من أن الزهرة والمريخ سيظهران بالقرب من بعضهما في السماء أثناء الاقتران بالنسبة للراصد، إلا أنهما في الفضاء يفصل بينها أكثر من 100 مليون كيلومتر. من الممكن ان يوجه الراصد لهذا الاقتران بعض الصعوبات بسبب الظروف الجوية ويفضل استخدام المنظار لتعزيز المشاهدة، على الرغم من أن الحدث سيكون مرئياً للعين المجردة.

وأثناء الاقتران سيتشارك الزهرة والمريخ نفس المطلع المستقيم ويمر الزهرة شمال المريخ وسيكون لمعان الزهرة -3.9، والمريخ 1.3، وكلاهما في كوكبة الجدي.

كوكبا الزهرة والمريخ لن يظهرا بشكل مريح في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن رؤيتها سويا عبر المنظار. عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيكون قرصة مضاء بنسبة 89% بنور الشمس، أما المريخ فلن يكون مناسبا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

ويعد هذا الحدث جزءا من سلسلة الاقترانات الكوكبية في عام 2024، بالإضافة إلى ثلاثة أحداث أخرى مماثلة لهذا العام، وهو بمثابة مقدمة لمزيد من الأحداث السماوية في المستقبل القريب، حيث ستتغير رؤية كلا الكوكبين في الأشهر المقبلة وسيصبح المريخ أكثر وضوحا في يناير 2025.