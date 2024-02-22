شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعرض السنوى للكتاب بجامعة حلوان 25 فبراير بمشاركة 13 دار نشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة حلوان المعرض السنوي الثامن للكتاب، وذلك بمشاركة 13 دار نشر، وتنطلق فعاليات المعرض خلال الفترة 25 فبراير حتى 7 مارس المقبل، وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، حيث يساهم المعرض في تقديم خدمة متميزة للقراء من خلال كبري دور النشر، ويساهم في نشر الوعي الثقافي للطلاب والباحثين بالجامعة من خلال مجموعات من الكتب الأكاديمية والعلمية والثقافية.