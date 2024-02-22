شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء فترة طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الخميس الفترة المحددة لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي استمرت لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهي اليوم، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للذكور.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

وحددت النيابة الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وانتهت الخميس 15 فبراير فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتى بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير واستمرت حتى يوم 15 فبراير.

كما انتهت الخميس 8 فبراير الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.