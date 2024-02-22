شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسون يصوتون بانتخابات التجديد النصفى للنقابة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات غدا الجمعة، الموافق 23 فبراير 2024، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مشيرة إلى تخصيص 31 مقرا للتصويت بالانتخابات بكافة المحافظات.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وقد بلغت أعداد المرشحين على شعبة الهندسة المعمارية "31 مهندسا فوق السن، 20 مهندسا تحت السن"، وعلى شعبة الهندسة المدنية " 21 مهندسا تحت السن، 54 مهندسا فوق السن"، الهندسة الميكانيكية " 22 مهندسا تحت السن، 47 مرشحا فوق السن"، الهندسة الكهربائية " 19 مهندسا تحت السن، 67 مهندسا فوق السن"، شعبة الهندسة الكيميائية والنووية "6 مهندسين تحت السن، 11 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة تعدين وبترول " 10 مهندسين تحت السن، 14 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة غزل ونسيج "4 مرشحين تحت السن، 17 مرشحا فوق السن".