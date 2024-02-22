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62% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.

 

وأيد 62% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، بينما عارض 38% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.

 

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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