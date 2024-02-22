شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال. وأيد 62% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال، بينما عارض 38% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز