شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة": عودة الخدمة تدريجيا لمناطق الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق.

جديرٌ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.