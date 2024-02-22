شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة إخفاء المنتجات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، من إخفاء أوحبس المنتجات الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال وإلا تعرض للمسائلة القانونية، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وحددت المادة 71 من القانون عقوبات مخالفة تلك المادة فنصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة من قام بتلك المخالفات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.