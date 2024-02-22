شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل "تاندة" أو "فاترينة" بالجيزة.. تعرف على خطوات استخراج التصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات المطلوبة وخطوات الحصول على ترخيص بإشغال الطريق أو تجديد الترخيص بالإشغال (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، حيث تقدم المراكز التكنولوجية الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

ويمكن للراغبين في استخراج ترخيص بإشغال الطريق أو تجديد الترخيص بالإشغال اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءًا على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة 21 مركز تكنولوجي على مستوي الأحياء والمراكز والمدن لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية والإعلان عن بدء تلقي الطلبات، لافتًا أنه تم وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية دعم المراكز التكنولوجية بحوالي 227 جهاز حاسب آلي لتيسير المعاملات والتسهيل على المواطنين بالإضافة إلى تدريب 230 موظف بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل.