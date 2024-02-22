شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالقاهرة تنظم ملتقى لرؤساء المراكز التكنولوجية للتوعية بالترشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، دورة تدريبية لعدد 30 من رؤساء المراكز التكنولوجية التابعة لمحافظة القاهرة والعاملين بها للتعريف بخدمات شركة مياه الشرب بالقاهرة وما تبذله الشركة من جهود لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، وتأتى هذه الدورة تنفيذاً لتوصيات لجنة المجتمع المدنى بالشركة لنشر الوعى المائى وثقافة ترشيد استهلاك المياه على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية التابعة لمحافظة القاهرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة على حرص الشركة على تدعيم التواصل مع كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظة القاهرة، وأشار إلى ان مثل هذه الفعاليات تدعم بشكل كبير تحقيق الإنتشار لمردود الأنشطة التوعوية التى تنفذها الشركة ضمن توجهات الدولة للحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتدعيم التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظة القاهرة، وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبناءاً على تعليمات المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة.