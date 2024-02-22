شكرا لقرائتكم خبر عن دليل خدمات المؤلف.. "رحلة فى النشر العلمى" ورشة عمل بعلوم حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية العلوم بالتعاون مع دار النشر العالمية Taylor & Frances ورشة عمل بعنوان: دليل خدمات المؤلف: رحلة في النشر العلمي.

عقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد الكلية.

وقامت بالتنسيق للورشة الدكتورة سوزان الدقن، وقام محمد عادل من دار النشر بإدارة الورشة.

وتناولت الورشة تعريف أعضاء هيئة التدريس بأسماء المجلات المختلفة التى تهم الباحثين فى مجال العلوم والتكنولوجيا وعرضت جميع الخدمات التى تقدمها دار النشر المؤلفين من خلال عدة محاور منها التعريف بمراحل النشر من البداية مع التركيز على المتطلبات التى يجب توافرها فى الأبحاث للنشر وكيفية اختيار المجلة المناسبة وحضر الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلوم.