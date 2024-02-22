شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صرح ثقافى فى الكنيسة.. تاريخ ومحتويات المكتبة الباباوية بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المكتبة الباباوية في الكنيسة أهم أحد أهم المنشآت الحديثة فى منظومة التعليم والثقافة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

وتبلورت فكرة إنشائها لدى قداسة البابا تواضروس الثانى مع ازدياد عدد المعاهد ومراكز الأبحاث اللاهوتية، والتى تستلزم وجود مكتبة كبيرة ومركزية تحظى بالرعاية الكنسـية.

ومن هنا كانت فكرة إنشاء هذه المكتبة فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث تسعى أن تجمع في مكان واحد أكبر كمية من الكتب والمراجع والرسائل العلمية والمخطوطـات التي تفيد الباحثـين في القبـطيات والعلوم اللاهوتـية والعلوم الكنسية بصفة عامة.

وفي 19 نوفمبر 2019 وبحضور أعضــاء المجمع المقدس تم الافتتاح الرسمي لهذه المكتبة لكي تبدأ عملها وخدماتها، تأكيدًا على اهتمام الكنيسة القبطية بنواحي التعليم والدراسة والبحث.

أهداف المكتبة

1- حفظ التراث القبطي بكل أنواعه وترميمه وتوثيقه وفهرسته وتصنيفه ليَسهُل عرضه وإتاحته للدارسين والباحثين في مكان واحد.

2- حِفـظ الإنتاج المعرفــي عن القبطيات الصـادر من هيئـات أكاديميـة معنية بالبحث والتوثيق.

3- تنشيط ودعم حلقة تبادل المعرفة ومجتمـع الباحثين محليًا وعالميًــا، وبالتالي الوصول إلى نموذج لمؤسســة مصريــة ثقافيـة ناجحة ورائدة قادرة على التفاعل مع المجتــمع الحديـــث للمعـــلومات.

4- إتاحة الأوعية المعرفية الموجودة بالمكتبة للاستعمال من خلال موقع المكتبة.