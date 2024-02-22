شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هانى الناظر.. آخر حوار مع الراحل فى تليفزيون الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المصريون خبر وفاة الدكتور هانى الناظر بالحزن والأسى، وننشر آخر لقاءات ”الخليج 365” والتى أجراها الزميل تامر إسماعيل مع الدكتور هانى الناظر. جدير بالذكر أن الدكتور محمد الناظر أعلن وفاة والده الدكتور هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيس بوك قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور هانى الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصى بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

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