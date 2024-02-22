شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية استعدادا لشهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديرية أوقاف الجيزة حملة تنظيف المساجد وكانت البداية من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، ثم مسجد خالد بن الوليد بالكيت كات إمبابة، ثم مسجد أبو بكر بالجيزة، ثم مسجد الرشد بالعجوزة، بحضور كل من الشيخ عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

يأتى ذلك في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ ، واستمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي 19/ 2/ 2024م استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية



جانب من أعمال حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية