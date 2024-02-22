شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تنعى الدكتور هانى ناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، الدكتور هانى الناظر، والذى توفى اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، داعية الله أن يغفر للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد صلاة الجنازة على روح والده الدكتور هانى الناظر، وكتب على صفحته بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس 22-2-2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".