شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يفتتح مركز إصدار التأشيرات الجديد بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح سفير فرنسا لدى القاهرة إيريك شوفالييه اليوم الخميس، مركز إصدار التأشيرات الجديد "تى أل أس" بمدينة الشيخ زايد.

وحضر الافتتاح كل من القنصل العام الفرنسي بالقاهرة أوليفيه لو فان كسيو، وسفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، بالاضافة إلى ممثلين عن سفارة ألمانيا بالقاهرة وعدد من الدبلوماسيين وطاقم السفارة الفرنسية والمستشارة الإعلامية سهام سليماني.

وأعرب السفير الفرنسي - في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة - عن سعادته الكبيرة بافتتاح المركز الجديد في الشيخ زايد.. معلنا أنه تم مؤخرا افتتاح مركزين آخرين بالتعاون مع بلجيكا وألمانيا، الأول بالتجمع الخامس بالقرب من العاصمة الإدارية والآخر بمدينة الغردقة.

وأوضح شوفالييه أن الهدف من المنظومة الجديدة يتمثل في أن تكون المراكز قريبة من أماكن تواجد طالبي التاشيرة، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة.. مشيدا بفريق العمل لشركة "تى أل أس" المخصصة لإصدار التأشيرات، حيث تم الحرص على تحقيق المساواة بين عدد النساء والرجال.

وأكد أن افتتاح المراكز الثلاثة الجديدة يأتي في إطار رغبة وتوجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له لتعظيم العلاقات المصرية - الفرنسية في جميع المجالات ولاسيما بين الشعبين، والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هو العمل على تسهيل إجراءات السفر.

وأوضح السفير الفرنسي أن بلاده هذا العام على موعد مع حدث هام وهو دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024"؛ مما سيدفع المزيد من المصريين على زيارة باريس.. معربا عن تمنياته بالتوفيق للرياضيين المصريين الذين سيشاركون في الأولمبياد.