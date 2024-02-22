شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يُقدم حفل الغناء الجماعى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية حفل الغناء الجماعي الثاني بعد نجاح الحفل الأول الذى عُرض في شهر سبتمبر لعام 2023، يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتضمن الحفل أغاني عن الحب والسلام، وذلك بقيادة أبانوب ينى وكريم جرجس، حيث كانت ورشة التدريب للحفل مستمرة لمدة 4 أشهر، حيث أشرف مركز جسور على الورشة.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.