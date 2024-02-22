شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو رعاياها للالتزام بتعليمات تصريف وحمل العملة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السفارة الأردنية فى القاهرة، المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لمصر، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية بخصوص تصريف وحمل العملة والمبالغ المسموح بها داخل الأراضى المصرية وفى المطارات.

وأكدت السفارة، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) ، مجددا على ضرورة التزام المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية الرسمية المختصة بخصوص المبالغ المالية المسموح بحملها من العملة المصرية أو العملات الأجنبية أثناء تواجدهم داخل الأراضي المصرية ومطاراتها.

وأهابت السفارة بالرعايا الأردنيين ضرورة تصريف العملة من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لهذه الغاية استناداً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى..محذرة من مخالفة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم تصريف العملة من جهات غير تلك المصرح لها حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية.