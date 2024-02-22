شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى للبحوث وعمداء المعاهد ينعون وفاة الدكتور هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، و الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية وعمداء المعاهد بالمركز وأعضاء هيئة البحوث وجميع العاملين بالإدارات المختلفة بالمركز ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين الله أن تغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

وقد شارك الفقيد في العبور العظيم، فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973 عقب حرب أكتوبر، وأصبح مساعدا باحثا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في أبريل 1976.

واستكمل الدكتور هاني الناظر الدراسات العليا في النباتات الطبية، والتحق حينها بكلية الطب في الوقت ذاته.

حصل على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979، وأصبح مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجي بالمركز القومي للبحوث في يوليو1980.

حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1981، إذ كان أكبر من كل زملائه في الكلية بـ7 سنوات.

حصل على دكتوراة النباتات الطبية جامعة القاهرة 1985، وبالتوازي ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 1987.

أصبح رئيسا للمركز القومي للبحوث في 2001 حتى 2008.

نال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006.

تولى رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة، التي تم استحداثها مؤخرا بالمركز القومي للبحوث، بهدف توطين التكنولوجيا في مصر لخدمة الصناعة في تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية.