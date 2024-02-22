شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى الدكتور هانى الناظر: فقدنا قيمة علمية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، الذى وافته المنية اليوم الخميس.

وقال مفتى الجمهورية: فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية فى خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى.

وتوجَّه فضيلة المفتى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور هانى الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".