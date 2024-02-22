شكرا لقرائتكم خبر عن حرم رئيس وزراء تنزانيا تزور كنيسة العذراء مريم بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أنه كان في استقبالها والوفد المرافق كهنة الكنيسة، حيث استمعت إلى شرح عن تاريخ الكنيسة وزاروا مزار العذراء الموجود به الكتاب المقدس الذى وجد طافيًا على وجه مياه النيل، والممر الأثري والسلم الأثري بالكنيسة.

وفي نهاية الزيارة تم إهداءهم نسخة من أيقونة حياة العذراء الموجودة بالكنيسة.

وتعتبر كنيسة العذراء مريم بالمعادى أحد مسارات العائلة المقدسة حينما وصلت إلى مصر، حيث وصلت إلى منطقة المعادي للسفر إلى الصعيد عبر النيل، ومازال السلم الذي نزلت عليه العائلة المقدسة إلى النيل موجودا.