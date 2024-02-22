شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى ناعيا هانى الناظر: تفانى فى خدمة الخلق وسخر مهنته للناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث فى مصر وأستاذ الأمراض الجلدية الشهير.

وقال الأزهرى فى بيان له: "رحم الله الدكتور هانى الناظر، كان مثالا لإتقان العمل والإخلاص والتفانى فى خدمة الخلق ومساعدتهم، وأنموذجا تطبيقيا لقول النبى صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأضاف: "سخر مهنته لخدمة الناس، وجبر خواطرهم"، ودعا الأزهرى: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هانى الناظر، قد أعلن وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.