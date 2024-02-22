شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تتأثر بمبادرات البيئة.. جمع روث الخيول والنقل المستدام أبرزها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن المحافظة من أهم المحافظات التى تعكس صورة مصر أمام العالم، حيث يوجد بها أكثر من ثلت اثار العالم، ويتم تنفيذ عدد كبير من المبادرات البيئية، فى العديد من قطاعات البيئة، بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضح رشوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش انعقاد فعاليات المنتدى العربى للشباب و البيئة والمنعقد تحت شعار" التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائى والأمن الغذائي ، أن محافظة الأقصر تستأثر بالعديد من المبادرات ، منها مبادرة جمع مخلفات وروث الخيول وتحويلها لاسمدة عضوية مقابل توفير اعلاف للخيول الخاصة بالحناطير، إضافة إلى مبادرة النقل المستدام الخاصة باستخدام الدرجات وتسليم دراجات للمواطنين وإتاحة فرص عمل للشباب من خلال الدراجات، وإصلاح الدرجات.

وأشار رشوان أنه من أهم المبادرات أيضا التى تنفذها عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، مبادرة خاصة بتبطين القنوات الفرعية من الترع الرئيسية استكمالا لما بدأته الدولة من خلال المبادرة الرئاسية الخاصة بتبطين الترع ، وايضا مبادرة ازرع شجرة مثمرة ضمن الحملة الرئاسية المعروفة باسم اتحضر للاخضر، وتم زراعة أكثر من 10الاف شجرة مثمرة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتشتيل الزرع لانتشار وتعميم الزراعة فى كل مراكز الشباب بقرى المحافظة.

واستكمل رشوان تصريحاته الخاصة لليوم السابع، موجها كلمة للشباب فى مصر بشكل عام ومدينة الاقصر بشكل خاص ، بضرورة التفاعل مع القضايا البيئية، ونشر الوعى البيئى فى ربوع مصر والمحافظة، حتى يتم الحفاظ على البيئة ، وحماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبله، مؤكدا أن الشباب هم عماد التنمية والوعى وتحقيق الاستدامة .