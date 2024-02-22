شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أسامة شلتوت يهنئ أمير وحكومة وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت، خالص التهنئة للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكومة وشعب الكويت بمناسبة ذكرى العيد الوطنى وعيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سفير مصر بالكويت ، في بيان له اليوم الخميس، عن تمنياته بدوام النجاح والتقدم والازدهار للأشقاء بدولة الكويت تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.