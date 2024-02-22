شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات: انتهينا من توزيع 67 ألف كرتونة مواد غذائية فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الانتهاء من توزيع 67 ألف كرتونة مواد غذائية في 8 محافظات، وذلك فى المرحلة الأولى من مبادرة قوافل «أبواب الخير»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من جمعيات المجتمع المدني؛ لتقديم الرعاية لمليون أُسْرَة من الأُسَر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية جافة.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 22 من فبراير 2024م، أنه يشارك بأكثر من 200 ألف كرتونة في المبادرة لتوزيعها في كل المحافظات، حيث شملت المرحلة الأولى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والبحر الأحمر وأسوان وقنا والإسماعيلية، وفقًا لخريطة المحافظات الأولى بالرعاية.

وأشار بيان «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن المبادرة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم من غلاء الأسعار؛ للتأكيد على حرص البيت على الوقوف بجانب الأسر الأشد احتياجًا، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يوفِّر «بيت الزكاة والصدقات» المواد الغذائية، والكساء، والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بمستلزمات الزواج.