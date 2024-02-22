شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات: انتهينا من توزيع 67 ألف كرتونة مواد غذائية فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 22 من فبراير 2024م، أنه يشارك بأكثر من 200 ألف كرتونة في المبادرة لتوزيعها في كل المحافظات، حيث شملت المرحلة الأولى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والبحر الأحمر وأسوان وقنا والإسماعيلية، وفقًا لخريطة المحافظات الأولى بالرعاية.
وأشار بيان «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن المبادرة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم من غلاء الأسعار؛ للتأكيد على حرص البيت على الوقوف بجانب الأسر الأشد احتياجًا، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يوفِّر «بيت الزكاة والصدقات» المواد الغذائية، والكساء، والأغطية، فضلًا عن تجهيز العرائس بمستلزمات الزواج.
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