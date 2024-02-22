شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ29410 شهداء و69465 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

واستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 139 على التوالى باستثناء هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا واحدًا فى نهاية شهر نوفمبر الماضى.

واستشهد 20 شخصا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف صوب المنازل في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.