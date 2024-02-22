شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت دولة الاحتلال قيودا مشددة، على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك، ويمنع دخول النساء عبر باب الأسباط، جاء ذلك فوقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال قد أعلنت قبل قليل، عن ان الأردن حذر دولة الاحتلال الإسرائيلية من أن أي توتر فى المسجد الأقصى قد يؤدى إلى صراع فى المنطقة كلها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

كما نقلت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال عن مسئول أردنى على أن فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى توتر في العلاقات المتوترة بالأساس.