شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصين بالعدل الدولية داعما فلسطين: الكفاح ضد الاستعمار ليس إرهابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممثل دولة الصين، في محكمة العدل الدولية، دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة وتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

شدد ممثل دولة الصين، خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، على حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الاستعمار، مبينا أن هذه الخطوة تتميز عن الإرهاب وينص عليها القانون الدولى وتعترف بها المعاهدات الدولية، معلقا بالقول: "كفاح الشعب من أجل التحرر وحق تقرير المصير بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان والاستعمار وقوة أجنبية لا يعتبر أعمالا إرهابية، يشمل ذلك استخدام القوة من أى كيان أو فرد لممارسة حق تقرير المصير ومكافحة الاستعمار غير الشرعي، فالاستيلاء على الأراضى بالقوة غير شرعي.

أشار ممثل الصين إلى أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيساعد في إطلاق العملية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.