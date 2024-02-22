شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور هانى الناظر بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيسبوك :"انا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

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