شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: مباحثات "بناءة للغاية" بين نيقوسيا والقاهرة حول التعاون بمجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وزارة الطاقة القبرصية، اليوم الخميس، مباحثات وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى جورج باباناستاسيو مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حول كيفية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة، بما فى ذلك تسريع تطوير مخزونات الغاز الطبيعى جنوب غرب قبرص بأنها "بناءة للغاية" .. مشيرا إلى أن نقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر يعد أحد الخيارات الرئيسية التي يتعين استغلالها.

وأضاف البيان، الذي نشره موقع "ستوكووتش سابريس" القبرصي، أن باباناستاسيو عاد أمس الأربعاء من القاهرة، حيث أجرى، على هامش معرض ومؤتمر الطاقة "إيجبس 2024"، سلسلة من الاتصالات حول قضايا الطاقة، بما في ذلك اجتماع ثنائي مع نظيره المصري طارق الملا".

وذكرت الوزارة القبرصية أن الوزيرين استعرضا، خلال اجتماعهما، آخر التطورات في قطاع الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على النتائج المشجعة للغاية لعملية الحفر التقييمية في اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل "كرونوس" داخل المنطقة رقم 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا -في الوقت ذاته- سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة بين قبرص ومصر، من بين أمور أخرى لتسريع تطوير خزانات الغاز الطبيعي جنوب غرب قبرص، مع التأكيد على أن نقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى مصر يعد أحد أهم خيارات النقل.

ولفت إلى أن الوزير طارق الملا عقد اجتماعات منفصلة مع الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز، وكذلك مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إيني وتوتال إنيرجي وشيفرون وإكسون موبيل، لمناقشة برامجهم البحثية وخططهم السريعة، فضلا عن تطوير اكتشافاتهم داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.