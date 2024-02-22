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وفاة الدكتور هانى الناظر.. موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الناظر، موعد صلاة الجنازة على روح والده الدكتور هانى الناظر، وكتب على صفحته بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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