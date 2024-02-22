شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث فتح ردا على أمريكا: نريد إحقاق الحق ولتذهب المفاوضات إلى الجحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال نزال متحدث حركة فتح، إن المسار القضائي على الساحة الدولية ووجود قاعدة للحق مسار رئيسي ومهم، وتعريفه أساسي في أدوات العمل السياسي، مشددا على أن الاحتلال غير شرعي ويجب أن يُعرف بهذه الصفة، معقبا: "إسرائيل لن تريد سلام ولا دولة فلسطينية ومسألة حجج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توجهات محكمة العدل الدولية وبأنها ستضر بالمفاوضات غير مقبولة، معلقا: "نريد إحقاق الحق ولتذهب المفاوضات إلى الجحيم".

توقع "نزال" في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، تأييد 49 دولة بين الدول الـ 51 المتقدمة بمرافعات في محكمة العدل الدولية، بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: الدولتين هما الولايات المتحدة ودولة صغيرة لم أسمع بها من قبل.

وأشار إلى أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بكل السبل والطرق، وتشمل مسارات كثيرة دبلوماسية، والكفاح المسلح بما لا يحمل الناس فوق طاقتها، فضلا عن سلاح المقاطعة.