شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هانى الناظر.. أخر ما نشره الراحل على صفحته "فيسبوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من حالته الصحية المتأزمة، إلا أن الدكتور هانى الناظر حرص على إفادة متابعيه بخبرته الصحية، والإجابة على تساؤلاتهم فيما يخص الأمراض الجلدية، وغيرها، وأخر ما شاركه الدكتور الراحل هانى الناظر، عبر حسابه بفيسبوك، نصائح للأمهات حول كيفية الحفاظ على شعر أطفالهن في برودة الجو القارس.

ونشر عبر حسابه بفيسبوك، يوم 20 يناير الماضى :"استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا انصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً (وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضاً )".



أخر مانشر هانى الناظر قبل وفاته

وأعلن الدكتور محمد الناظر منذ قليل، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وكتب عبر حسابه بفيسبوك :" انا لله وإنا إليه راجعون، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، سيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".