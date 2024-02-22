شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 3 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة خلال أيام.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة في العمرانية وإمبابة والبدرشين خلال أيام لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يقام معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في شارع ترعة الزمر بالعمرانية على مساحة 2000 متر، ومعرض "أهلًا رمضان" في إمبابة بشارع المطار على مساحة 800 متر، ومعرض مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص على مساحة 450 متر، بالإضافة إلى معرضين سيتم تجهيزهم في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

يشارك فى معارض "أهلا رمضان" بالجيزة عدد كبير من العارضين وكبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.