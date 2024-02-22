شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية فى منزل غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف قوة إسرائيلية في منزل بغرب خان يونس بقذيفة، وقالت الفصائل إنها اشتبكت مع أفراد القوة الإسرائيلية وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

ذكرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 9 مجازر، في القطاع راح ضحيتها 97 شهيدًا و132 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الرُكام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأوضحت أن هذا التحديث يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 29410 شهداء و 69465 مصابا.

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