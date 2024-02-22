شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الرئاسة للكشف عن الأمراض الوراثية تقدم متابعة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة تقدم متابعة مستمرة للمولود المصاب حتى لا تحدث مضاعفات للحالة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة تقوم باكتشاف وتشخيص 19 مرضا وراثيا من خلال عينة كعب حديثى الولادة.

وكشفت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض عن الأمراض الوراثية التى يتم الكشف عنها فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والتى تشمل 19 مرضا، وهى (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، ارتفاع حمض جلوتاريك بالدم، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، مرض البول القيقبي، التليف الكيسي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول" ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).

وأضافت أن الفحص يتم من خلال أخذ عينة دم من كعب الطفل، وتحليلها في معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض "Egyptian CDC"، المزودة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، موضحا أنه في حالة إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وبدء تلقي العلاج اللازم مجانا وفقًا للبروتوكولات المقررة من اللجنة العلمية للمبادرة.