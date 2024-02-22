شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعد لزيادة المعاشات 15%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات بنسبه 15% اعتباراً من شهر مارس 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشهر الماضى زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد، قد وقعت بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتيسير حصولهم على الخدمات وبموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته،ويأتى ذلك في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمين.