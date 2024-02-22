شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: عطل بقطار النوم رقم 86 أدى لتأخره ساعتين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن قطار النوم رقم 86 حدث به عطل، والذى أدى إلى تأخير قدره ساعتين و35 دقيقة.

وأوضحت الهيئة، أن السائق أبلغ بوجود حرارة فى البوجى البحرى من الخلف بالعربة رقم 3 / 11146 قبل محطة ديروط وطلب الفنيين حيث تم ترك العربة وإخلائها من الركاب وتم توزيعهم على الأماكن الشاغرة بباقى العربات.. والذى أدى إلى تأخير قدره ساعتين و35 دقيقة.

وتمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.

كيفية الحجز:

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.