شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: تقارب كبير فى مواقف مصر وباريس حيال الأزمة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه عمق علاقات التعاون بين فرنسا ومصر فى شتى المجالات، واصفا إياها بأنها "قوية وديناميكية" وهو ما يعكسه التنسيق الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وأشار السفير الفرنسى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش افتتاح مركز إصدار التاشيرات الجديد بالشيخ زايد - إلى الاتصال الهاتفى الذى جرى قبل أيام بين الرئيسين السيسى وماكرون، وكذلك الزيارة التى أجراها وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى الجديد ستيفان سيجورنيه مؤخرا إلى القاهرة، حيث حرص على أن تكون مصر الوجهة الأولى فى جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد شوفالييه على وجود ديناميكية سياسية قوية بين البلدين.. لافتا إلى أنه قد كُلف كسفير جديد لبلاده لدى مصر بالعمل على تعظيم العلاقات بين القاهرة وباريس فى كافة المجالات بما فى ذلك تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، وهو ما يعد أمرا هاما لإحداث التقارب بين الشعوب.

وحول الوضع فى غزة.. شدد السفير الفرنسى على تقارب مواقف القاهرة وباريس حيال الأزمة الكبيرة فى القطاع.. مشيرا إلى التصريحات والمواقف الفرنسية ذات الصلة بالوضع فى القطاع والمتقاربة بشكل كبير مع الموقف المصري.

وأوضح شوفالييه أن افتتاح مركز إصدار التأشيرات بالشيخ زايد اليوم من شأنه تقديم الخدمات بشكل أفضل مما يسهل الأمر على طالبى التأشيرات، وذلك يندرج فى إطار ديناميكية العلاقات التى تربط بين مصر وفرنسا.