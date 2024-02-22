شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التعرض المستمر للقلق والتوتر يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التعرض المستمر للقلق والتوتر يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي، وهو ما بتطلب استشارة الطبيب النفسى لتعزيز الصحة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن أكثر من نصف الاضطرابات النفسية تظهر في مرحلة الطفولة والمراهقة، لذلك التشخيص المبكر يساعد في سرعة العلاج.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة الإلكترونية للصحة النفسية من الإناث بلغت 68% مقابل 32% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ 78% من غير المتزوجين.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.