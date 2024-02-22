شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الدواء المثيل آمن وفعال وبنفس معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن الدواء المثيل هو الخيار الآمن والفعال للحصول على نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل.

وتابعت هيئة الدواء إن الدواء المثيل يمكن أن يكون خياراً جيداً للحصول على نفس الجودة والفاعلية للدواء الأصيل.​​

وأضافت هيئة الدواء: الدواء المثيل قد يختلف في الشكل أو الحجم عن الدواء الأصيل؛ ولكنه يحتوي على نفس المادة الفعالة.​​

وأوضحت أنه يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل.​​