شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه غدا عن بعض مناطق أبو النمرس لتحسين الضغوطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تحسين ضغوط المياه ولرفع الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد خطى طرد أقطار 600 مم و 900 مم بمحطة مياه طموه المرشحة بأبو النمرس.

وأشارت المحافظة أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط 3 نقاط على الخط الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل المحطة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 23/2/2024 وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 24/2/2024 لتنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (مركز ومدينة أبوالنمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمتابعة الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء من الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوجيه السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ (125).