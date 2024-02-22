شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمل يشيد بموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وجاء نص البرقية كما يلى: "إنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر والعرب عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية خاصة، أتقدم بأصدق التهانى بمناسبة الذكرى العطرة لليلة النصف من شعبان مثمنين جهودكم المضنية من أجل إعلاء نصرة مصر والعرب".

وجددت الرسالة تفويض الرئيس السيسى فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مشيدة بمواقف مصر الراسخة بعدم تصفية القضية الفلسطينية وكذلك عدم تهجير الفلسطنيين.

كما قدم " المهيرى" فى برقيات مماثلة أسمى أيات التقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما يقدمونه من دعوات للسلام القائم على العدل والوفاء بالحقوق التي لا تعرف المساس بذرة من تُراب الأوطان وشعوبها ومقدساتها.

ودعا " المهيرى" الشعب المصرى والأمة العربية والاسلامية وجموع الطبقة العاملة بالاحتفال بتلك الذكرى الطيبة التى تحل علينا وهى ليلة النصف من شعبان التي ينزل فيها الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول "ألا من مستغفر لي فأغفر له.." وذلك تحت شعار" بالتكاتف والوحدة والتكامل والانتاج' تستقر أمور العرب فى نصابها الرشبد.