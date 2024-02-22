شكرا لقرائتكم خبر عن إنسانيته وخفة دمه.. الراحل هانى الناظر يتربع على عرش قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الدكتور الراحل هانى الناظر، والذى غادر دنيانا اليوم الخميس، كسب ثقة المرضى، بل والمصريين جميعا، وحرص على التواصل بشكل دائم مع متابعيه عبر فيسبوك، رغم إصابته بالسرطان، الذى لم يمنعه من مواصلة تلقى الأسئلة والاستفسارات الطبية، من متابعيه عبر فيسبوك، بل والرد على تعليقاتهم كل بشكل منفصل وبقدر كبير من الصبر والدقة.

مواقف الدكتور هانى الناظر الإنسانية، هي ما منحته قدرا كبيرا من الحب والاحترام في قلوب الناس، فهو كان حريصا من الدرجة الأولى على تخفيف المعاناة على المرضى، حتى لو كان هذا على حساب راحته الشخصية، فكان يخصص وقتا لتلقى الأسئلة الطبية في الوقت المتبقى له بعد تلقيه العلاج من السرطان.

وأخرهم كان يوم 4 يناير الماضى، ونشر الدكتور الراحل عبر حسابه بفيسبوك :" أحيآناً وللآسف اضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم بسبب جلسات العلاج أما هذه الليلة فأنا في فترة تسمحلي بالتواجد معكم واستقبال اسئلتكم الطبية في الأمراض الجلدية والاجابة عليها وكتابة العلاج المناسب باذن الله".



دكتور هانى الناظر

كما حرص الناظر على مشاركة بعض المواقف الإنسانية برفقة مرضاه، وجعلها فرصة لتقديم النصح لمتابعيه، ومن هذه الموقف ما كتبه :"أب ومعاه زوجته وطفلة صغيرة دخل غرفة الكشف وبعد ما رحبت بهم قالت لي الأم ان ابنتها بتعاني من مشكلة في فروة رأسها فناديت الطفلة لتقف بجواري ولاحظت أنها تعاني من الثعلبة".

وتابع :"وفجأة اقتربت مني وبدأت تهمس في إذني وقالت لي ممكن تدي بابا حقنة توجعه فاستغربت جدا وسألتها لي يا حبيبتي فأجابتني أصله بيضربني كثير قوي وأنا بخاف منه فحضنتها وطبطبت عليها ونظرت للأب وقلت له بنتك بتعاني من ثعلبة نتيجة قيامك بضربها المتكرر، فرد وقال لي أنا بربيها علشان تكبر وتبقي بنت مؤدبة ومحترمة فقلت له انت ببساطة بتحولها لطفلة بائسة ومعقدة نفسيا ! هكذا يدمر بعض الآباء مستقبل أبنائهم وبناتهم".



مواقف الدكتور هانى الناظر الإنسانية

وفى موقف آخر، حرص على تلبية رغبة طفلة سودانية لالتقاط صورة معه ونشرها عبر فيسبوك، وقال :" اسما طفلة سودانية جميلة ما شاء الله من الخرطوم بتقولي ممكن تتصور معايا زي ما بتتصور مع البنات المصريات وتنزلها علي صفحتك فقلت لها ياسلام طبعا من عينيا ده انتي تنوري صفحتي".



مواقف الراحل هانى الناظر مع مرضاه

ومن المواقف الطريفة، التي ذكرها الراحل، والتي تكشف عن تمتعه بخفة الظل، ما ذكره عبر فيسبوك :" سيدة فاضلة دخلت غرفة الكشف وجلست أمامي علي الكرسي فرحبت بها وقلت لها تحت أمرك فقالت لي عندي التهاب في يدي فقلت لها لو سمحت تتفضلي وتشرفيني بالقرب مني علشان أكشف علي أيد حضرتك فقالت لي لا طبعا أنا في سن والدتك انت اللي تقوم وتيجي عندي علشان تكشف علي ايدي فقلت لها حضرتك عندك كام سنة فقالت ٥٢ !! طبعا من شدة فرحتي قمت جري علي طول وروحت كشفت عليها وقلت لها سلامتك يا ماما ورجعت بسرعة قبل ما تقرب كويس من وشي وتكتشف الحقيقة وتقولي لا مؤاخذة يا حاج وتفسد فرحتي بشبابي".

وموقف طريف آخر سرده، قائلا :" دخلت حجرة الكشف آنسة فرحبت بها وقلت لها تحت أمر حضرتك ايه المشكلة ؟ فقالت لي شعري بيقع سيكا ! فاستغربت جدا وقلت لها هو شعرك بيقع لما تسمعي موسيقي ؟ فسألتني ايه علاقة سقوط الشعر بالموسيقي يا دكتور ؟ فقلت لها أصل سيكا مثل نهاوند وبياتي دي كلها مقامات موسيقية !!فضحكت وقالت لي لا يا دكتور سيكا يعني شوية صغيرة، واعتذرت لها عن عدم المامي بمفردات لغتنا الحديثة".



بعض من مواقف الدكتور الراحل هانى الناظر الطريفة



بعض من مواقف الدكتور هانى الناظر الطريفة

ورحل الدكتور هانى الناظر، على عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر 74 عاما.