المستشار الثقافى لمصر فى اليابان ينعى وفاة الدكتور هانى الناظر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمود صقر، المستشار الثقافى فى سفارة جمهورية مصر العربية باليابان ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق ببالغ الحزن والأسى الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال الدكتور محمود صقر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله... سبحان من له الدوام... رحم الله أستاذى ومعلمى وصاحب الفضل على بعد الله - سبحانه وتعالى - وعلى جيل كامل من شباب الباحثين، الإنسان الخلوق الكريم الطبيب الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق... اللهم اجعل صبره على مرضه وعلمه ومساعدته للناس وجبر الخواطر فى ميزان حسناته... يرحل الطيبون تباعا... اللهم الحقنا بهم فى دار الحق على خير".

وأعرب الدكتور محمود صقر عن خالص التعازى والمواساة لأسرة المغفور له وذويه وزملاءه وتلاميذه، متمنيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.