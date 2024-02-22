شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ومنتسبو المجتمع الأكاديمى ينعون وفاة الدكتور هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبو المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
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