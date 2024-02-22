وزارة الصحة تنعى الدكتور هانى الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بها والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والآسى، الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمجلس القومى للبحوث، وأحد رواد علاج الأمراض الجلدية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم -داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور هانى الناظر، يخضع للعلاج من مرض السرطان، منذ عدة أشهر، حتى وافته المنية، صباح اليوم الخميس.

وقد حصل الدكتور هانى الناظر، على ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة عام 1979، وأصبح مدرسا مساعدا بقسم الفارماكولوجى بالمركز القومى للبحوث فى يوليو1980، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1981، إذ كان أكبر من كل زملائه فى الكلية بـ7 سنوات، وحصل على دكتوراة النباتات الطبية جامعة القاهرة 1985، وبالتوازى ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 1987، وأصبح رئيسا للمركز القومى للبحوث فى 2001 حتى 2008، ونال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء 2006.

وقد تولى رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة، التى تم استحداثها مؤخرا بالمركز القومى للبحوث، بهدف توطين التكنولوجيا فى مصر لخدمة الصناعة فى تلك المجالات، وإنتاج منتجات مصرية.