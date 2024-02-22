نقيب الأشراف يهنئ خادم الحرمين وولى العهد والشعب السعودى الشقيق بيوم التأسيس

القاهرة - سامية سيد - هنأ االسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، بالعيد الوطنى لتأسيس المملكة، الذى يوافق 22 فبراير كل عام.

وتقدم نقيب الأشراف، بالتهنئة للشعب السعودى الشقيق ولسائر المؤسسات الدينية والوطنية ولكافة المخلصين لهذا البلد الغالى فى نفوس العرب والمسلمين جميعًا، مشيدًا بما يقدمه الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمى والدولى وخدمة ضيوف بيت الرحمن.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وتحتفى المملكة العربية السعودية، فى 22 فبراير كل عام، بذكرى تأسيسها ووحدتها التى تعود إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبدالعزيز رقم 2716 الموافق ليوم 23 من سبتمبر عام 1932 م- 17 من شهر جمادى الأول عام 1351 هجرى، حيث قضى بتحويل اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.