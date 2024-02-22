ننشر صور المعامل العلمية البحثية المتخصصة بالتحاليل الدقيقة بمتحف الحضارة

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور المعامل العلمية البحثية المتخصصة فى التحاليل الدقيقة بالمتحف القومى للحضارة المصرية والتى أعلن الدكتور أحمد غنيم؛ الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف عن افتتاحها اليوم.

وقال الدكتور أحمد غنيم، إن المتحف أصبح له دور مهم فى المجتمع المصرى فى مختلف المجالات، ليس فيما يتعلق بعرض القطع الأثرية وتفرده بقاعة المومياوات الملكية، ولكن أضحى له دور ثقافى مهم كمنارة ثقافية، ودوره حماية التراث المصرى، واليوم يضاف بُعد هام، وهو البحث العلمى بافتتاح تلك المتاحف.

وتضم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة فى التحاليل الدقيقة والتى تخدم العمل فى مجال ترميم الآثار، وكذلك البحث العلمى فى جميع المجالات المختلفة.

والمعامل التى تم يضمها المتحف هي؛ معمل الحمض النووى القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، وحدة الأنوكسيا، معمل التجهيزات، وحدة الميكروسكوبات، معمل التحليل الطيفى الجزيئى، معمل الميكروبيولوجى، معمل التحليل الحرارى، معمل تحليل العناصر، معمل قياس حجم الجزئيات، وحدة الفصل الكروماتوجرافى، معمل مطياف الرامان، معمل الأشعة السينية.































